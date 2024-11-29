Пятый сезон конкурса спортивных проектов «Ты в игре» начался в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

В этом году в конкурсе восемь номинаций.

Россиян, которые увлекаются спортом, стало больше почти на 20 миллионов человек за четыре года. Такие данные привел глава Минспорта на открытие нового сезона конкурса спортивных проектов «Ты в игре». Благодаря проекта, которые на нем представлены, физическая культура как раз и становится все более популярной.

По словам министра спорта Михаила Дегтярева, именно благодаря энтузиастам в занятия спортом и физкультурой вовлекаются все больше россиян.

«Национальная цель президентом поставлена — 70% занимающихся физкультурой и спортом к 2030 году. Мы уже практически достигли 60%. Мы должны вовлечь всех, победить лень. Чтобы вся инфраструктура, которая строится по поручению президента, была загружена», — подчеркнул Дегтярев.

Итоги этого конкурса подведут в июне. Лучший проект получит миллион рублей.