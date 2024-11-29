«У нас бандиты так не делают»: Путин испугался за Трампа

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Российский лидер подчеркнул, что американские реалии не лучшим образом характеризуют политическую систему страны.

О безопасности сегодня говорил и российский президент во время беседы с журналистами в Астане — и это была очень неприятная тема именно для Вашингтона.

Владимир Путин, вспомнил насколько грязной была предвыборная борьба в США и каким угрозам подвергался ныне избранный президент США Дональд Трамп, а главное, близкие ему люди. И самое удивительное — эта опасность сохранилась.

«Я думаю, что он человек умный, уже, надеюсь, осторожный, понимает все это. Но меня все больше поразило, что в ходе нападок на него, в ходе борьбы с ним не только его самого подвергали унизительным необоснованным процедурам судебным, обвинениям и так далее. Но и осуществляли нападки на членов его семьи, на детей. У нас бандиты так не делают! Когда группировки криминальные между собой борются — женщин и детей не трогают, оставляют их в покое. Борются там мужики между собой, а эти трогали. Понимаете? Но это настолько омерзительно, что лишний раз подчеркивает все падение сегодняшней американской политической системы. Тем не менее, страна великая, безусловно. Мы готовы к диалогу с Соединенными Штатами, в том числе и с будущей администрацией», —сказал глава государства.