Байден не успевает: куда денутся американские деньги для Украины

WSJ: США не успеют потратить все деньги для Украины

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

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Как тратить по 110 миллионов долларов в день?

Шесть с половиной миллиардов долларов, так называемых украинских денег, скорее всего, оставит Байден в наследство Трампу. К таким выводам пришло издание Wall Street Journal, проанализировав с какой скоростью демократы отправляют помощь Киеву.

Получилось, что необходимо тратить по 110 миллионов долларов в день. Но это просто не возможно, иначе под угрозой окажется собственная безопасность Соединкнных Штатов.

Однако предел оружия, которое Вашингтон может направить Киеву без ущерба собственной безопасности, уже достигнут, отмечает WSJ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден задумал перед уходом.