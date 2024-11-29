«Взяли в плен в первом же бою»: британский наемник рассказал о положении ВСУ

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Иностранец жалеет о своем выборе.

О том, что творится в рядах ВСУ, которые прорвались в Курскую область, рассказал британский пленный, который попал к нашим бойцам. Это не просто наемник — он обучал украинских новобранцев, поставляемых из тюрем. А потом с ними же и перешел российскую границу. Его откровения — в материале корреспондента «Известий» Эмиля Тимашева.

Наголо бритый, в наручниках и арестантской робе — Джеймс Андерсон уже не похож на грозного наемника, каким хотел бы быть в своих фантазиях. А еще характерная для многих иностранных радикалов привычка шмыгать носом. Явно не от насморка.

От вида телекамер Джеймс поначалу растерялся, словно спешил еще раз поведать свою бесславную историю, как он поехал воевать за украинских неонацистов.

«Идея, похоже, заключалась в том, чтобы помешать российскому продвижению… Меня взяли в плен в первом же бою», — сказал Андерсон.

До своей поездки в Восточную Европу он успел прослужить четыре года в подразделении связи Вооруженных сил Британии.

«Я раньше служил в британской армии связистом. Мы прошли базовую подготовку, как и все солдаты, после которой я стал обучаться связи. После этого я заведовал оборудованием в одном из штабов НАТО», — добавил наемник.

К слову, это уже не первое интервью наемника. Вот он показывает свои татуировки в доказательство, что на нем нет нацисткой символики.

«Это компас викингов. А это знак группировки „Файрфлайс“ из игры „The Last of Us“. А на этой руке все по мотивам Бэтмена», — демонстрирует наколки Андресон.

А вот его дебют — первое интврью, записанное в блиндаже у морпехов, которые только что взяли его в плен на одном из участков курского фронта.

В плену Джеймс решил не молчать, подробно рассказал, где стоят остальные подразделения ВСУ:

«Туда постоянно пребывают, так что он (батальон — Прим. ред.) становится все больше и больше, 400 или 500. Может быть, больше. Каждые три недели приходит еще по 30 человек».

Впрочем, некоторые слова британца вызывают сомнения, в них еще предстоит разобраться. Уголовное дело возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.

«В рамках расследования уголовного дела о совершении террористического акта на территории Курской области и наемничестве установлено, что в середине ноября 2024 года Джеймс Андерсон и иные представители украинских наемнических формирований незаконно пересекли государственную границу РФ и вторглись на территорию Курской области. Используя автоматическое стрелковое оружие, военную технику, артиллерию, БПЛА с установленными на них взрывными устройствами, указанные лица совершали преступные действия против мирного населения», — сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

В офисе британского премьера пока ограничились скромным заявлением, что МИД «окажет поддержку» семье наемника.

«Нам не следовало находиться в Курской области. У русских гораздо больше оружия, больше солдат, они сделают все возможное, чтобы нас уничтожить. Вам повезет, если вы попадете в плен», — пришел к выводу Андерсон.

Поездку в Курскую область Джеймс называет своей главной ошибкой. И, что интересно, даже не верит, что его любимая Родина станет добиваться его возвращения домой.