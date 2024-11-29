«Печень не очень»: Шнуров раскрыл правду о своем райдере

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына; 5-tv.ru

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Некоторые вопросы журналистов вызвали у артиста недоумение.

Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров рассказал подробности о своем райдере. Как выяснил корреспондент 5-tv.ru на презентации нового альбома, настоящий райдер певца отличается от того, информация о котором гуляет по Сети.

Ранее появилась информация о том, что Шнуров установил новые цены за выступления и обновил райдер — теперь там якобы нет алкоголя, но зато есть баночка варенья и ароматические свечи.

«Аромасвечи? У меня в райдере? Вас, как это по-русски, обвели вокруг пальца (Прим. ред.). У меня могут быть там ректальные свечи, но „арома " — это ко мне не имеет отношения. <…> Чей вы читали райдер? И откуда вы его взяли?», — поразился он.

Шнуров также удивился «наличию» варенья списке, но в целом не против. А вот новость про то, что из райдера исключен алкоголь, искренне удивила артиста. По его словам, райдер и реальная жизнь — вещи разные.

«Кто вам сказал, что я трезвый?», — пошутил Шнуров.

Он напомнил, что «по возрасту» печень уже не очень, и это он не скрывает:

«Я пьяный все время. Печень плохая».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Стас Михайлов исключил из райдера весь алкоголь.