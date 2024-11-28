«Благотворительность»: Грузия отложит переговоры о вступлении в ЕС

Кобахидзе: Грузия отказывается от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года

Фото: Reuters/Irakli Gedenidze

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Предложение об ассоциированной торговле страна выполнит на 90%.

Правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» не планирует вступать в Евросоюз (ЕС) до 2028 года. Такое заявление на брифинге сделал премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе.

«Мы также до 2028 года отказываемся от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — пояснил он.

Он отметил, что для Грузии неприемлемо рассматривать вступление в Евросоюз как благотворительность, потому что эта нация — гордая, самолюбивая и имеет богатую историю. Ко всему прочему, страна будет выполнять обязательна по соглашению об ассоциированном членстве и свободной торговле. К 2028 году она выполнит их на 90%.

По словам Кобахидзе, к открытию переговоров с ЕС страна будет готова в конце 2028 года, а к самому вступлению — лишь в 2030 году.

Ранее 5-tv.ru писал, что правящая партия Грузии определилась с кандидатом в президенты. В четверг на пленарной сессии грузинского парламента нового, 11-го созыва, в ходе представления своей предвыборной программы Кобахидзе сообщал, какую политику собирается вести в отношении России. По его словам, Грузия настроена прагматично, когда речь идет о грузино-российских отношениях.