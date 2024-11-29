Суд вынес приговор скандальному адвокату Тимуру Идалову

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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В октябре 2023 года он угрожал применить насилие против представителя власти.

Химкинский городской суд вынес приговор адвокату Тимуру Идалову, сравнившему прокурора с «комиссаром Каттани», по делу об угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Суд приговорил Идалова к одному году и 11 месяцам принудительных работ с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. До вступления приговора в силу мера пресечения будет прежней — заключение под стражей.

В ходе заседания также было озвучено последнее слово подсудимого. Идалов заявил, что дело якобы было сфабриковано с целью лишения его статуса адвоката.

«Еще до упоминания комиссара Каттани, я сделал замечание своему процессуальному оппоненту, который превышает полномочия прокурора, она мне с насмешкой ответила: „как вы красиво делаете пальчиком“. Я сказал, что правовая компетенция определена федеральным законом. Видимо ей настолько это оказалось смешным, что она стала оскорблять меня», — рассказал Идалов.

В октябре 2023 года Тимур Идалов, находясь в зале одного из судов Москвы, угрожал применить насилие против гособвинителя. Адвокат был задержан 12 апреля.

Сначала суд постановил взять его под стражу, однако впоследствии мера пресечения была изменена на запрет определенных действий.

Идалов просил о передаче своего дела в Чеченскую Республику, но Верховный суд отклонил его просьбу и направил материалы в Химкинский городской суд Московской области. Вскоре адвокат покинул столицу с целью скрыться, однако был задержан в Чечне.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-проректора РУДН задержали по делу о хищении бюджетных средств.