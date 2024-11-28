Британский наемник Андерсон заявил, что «не слышал» про жестокость боевиков ВСУ

Фото, видео: 5-tv.ru

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По его словам, он бы никогда не примкнул к украинским нацистам, если бы знал про их преступления.

Британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон, взятый в плен в Курской области, «не слышал» про жестокость боевиков ВСУ. Об этом он заявил 5-tv.ru.

Британец отметил, что он бы никогда не пошел в ряды ВСУ, если бы знал про их преступления. По его словам, от них могли скрывать правду.

«Я бы не принял этого. В британской армии, особенно в той, где меня учили, такого бы точно не произошло», — сказал Рис.

Взятый в плен наемник обвиняется в совершении тяжких преступлений в Курской области. Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Андерсона. Уголовное дело в его отношении возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.

Ранее 5-tv.ru писал, что Андерсон рассказал, как попал в Курскую область.