«Прошел базовую подготовку»: пленный британский наемник ранее служил связистом
Британский наемник Андерсон заявил, что до конфликта на Украине служил связистом
Фото, видео: 5-tv.ru
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Что побудило его задуматься об участии в военных действиях на Украине?
Взятый в плен в курском приграничье британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон ранее служил связистом в Вооруженных силах Великобритании. Об этом он сообщил на допросе. Соответствующее видео появилось в распоряжении 5-tv.ru.
«Мы прошли базовую подготовку, как и все солдаты, после которой я стал обучаться связи. После этого я заведовал оборудованием в одном из штабов НАТО», — рассказал Андерсон.
По словам наемника, после окончания службы он пошел работать в правоохранительные органы, однако вскоре был уволен. Это и побудило Андерсона задуматься об участии в военных действиях на Украине.
«Без работы я не знал, что делать, увидел новости в западных СМИ про конфликт и решил, что могу помочь и поехал», — отметил он.
Кроме того, взятый в плен Андерсон признался, что за участие в военных действиях ему платили «не очень хорошо» — 400 долларов в месяц. Однако тем боевикам, которые ходили на «миссии», выплачивали по 50 долларов в день, добавил он.
Ленинский районный суд Курска заключил под стражу Андерсона. Наемника обвиняют в совершении тяжких преступлений в Курской области. Уголовное дело возбуждено и расследуется Главным военным следственным управлением СК России.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как британский наемник Джеймс Скотт Рис Андерсон попал в Курскую область.