«Я не хотел причинить тебе боль»: Путин извинился перед Меркель

Путин вновь извинился перед Меркель за случай с лабрадором в Сочи

Фото: ТАСС/Астахов Дмитрий

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Экс-канцлер Германии столкнулась с собакой президента на встрече в 2007 году.

Президент России Владимир Путин в очередной раз выразил свои извинения перед бывшим канцлером Германии Ангелой Меркель за случай с лабрадором Конии в Сочи, который произошел в 2007 году.

«Я еще раз к ней обращаюсь: Ангела, пожалуйста, извини меня, я не хотел причинить тебе никакой душевной боли, наоборот, хотел создать благоприятную атмосферу для нашего разговора», — обратился к немецкому политику Путин на пресс-конференции заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

В своих мемуарах Меркель писала, что столкнулась с собакой Путина на одной из встреч в Сочи. По ее словам, немецкая сторона предупреждала российскую, что у Ангелы есть детская травма и она боится собак.

Путин же заявил, что не знал о проблемах Меркель. Когда ему стал известен этот факт, он сразу принес Ангеле свои извинения.

Ранее 5-tv.ru передавал слова Меркель о том, что Зеленский сделал из нее козла отпущения.