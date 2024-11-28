Запретный плод сладок: как ночные перекусы приводят к плачевным последствиям

Фото: 5-tv.ru

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А что съесть, чтобы не бежать к холодильнику за полночь?

Ночные приемы пищи способны спровоцировать панкреатит. Такое заявление в беседе с aif.ru сделал врач-диетолог Антон Поляков.

Он отметил: если человек в два или три часа ночи предпочитает вкусно поесть, это чревато плохой работой пищеварительной системы. Есть две стороны медали: первая — повышенная нагрузка на ЖКТ, вторая — нарушение микрофлоры в кишечнике. Это, в свою очередь, приводит к «переутомлению» поджелудочной железы и возникновению панкреатита.

«Если человек наедается высокоуглеводной пищей, например, сладким, то у него вырабатывается много адреналина. Это может сопровождаться либо ночными пробуждениями, либо состоянием возбужденности, когда человеку сложно уснуть долгое время», — пояснил диетолог.

По его словам, последний прием пищи должен происходить за три часа до сна. И желательно, чтобы в рационе присутствовал белок — мясо, рыба, птица и морепродукты, а также овощи и полезные жиры. Но вот от сладкого в такое время придется отказаться.

Ранее 5-tv.ru писал, что названа популярная привычка, из-за которой легко набрать вес.