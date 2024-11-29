Сильнее страсти— ТОП-7 признаков настоящей любви

Фото, видео: 5-tv.ru

Люди часто путают между собой два чувства.

Настоящую любовь часто путают с влюбленностью. Любовь — это "долгосрочное" чувство, на возникновение которого требуются время и усилия. Влюбленность — это ситуативная эмоциональная реакция на понравившийся объект. Об отличительных признаках настоящей любви рассказал 5-tv.ru практикующий психотерапевт, действительный член ОППЛ, основатель школы «Новые грани» Роман Сафронов.

Когда человек влюблен, то он старается очень сильно понравиться избраннику, надевая на себя определенную маску. Влюбленный человек хочет казаться лучше, чем он есть.

«Настоящая любовь построена на трех китах. Первый кит — это близость, когда мне хочется находиться рядом с человеком, когда мне приятно его обнимать, когда мне приятно его держать за руку, или я хочу находиться в его поле. Это страсть, когда я испытываю определенные эмоции, чувства, которые могут быть сильные вначале, а потом стабильные, постоянные к другому человеку. И это ответственность, или по-другому долгосрочное желание быть с этим человеком и выбирать его», — объяснил специалист.

Настоящая любовь не предполагает зацикленности на объекте обожания. Процесс влюбленности проходит и после начинается этап построения совместной жизни.

Признаки настоящей любви

Принятие партнера

Человек по-настоящему любит избранника, если принимает все его плюсы и минусы

«Принятие человека со всеми плюсами и минусами без условий, без каких-либо внутренних торгов. Вы просто любите, потому что этот человек рядом с вами, и он вас просто любит, потому что его жизнь рядом с вами становится другой или лучше, нежели без вас», — подчеркнул эксперт.

Откровенность и естественность

Партнерам должно быть легко друг с другом. Они не должны чувствовать себя в тисках.

«Вам интересно и легко с этим самым человеком, и ему интересно и легко с вами. И при этом у вас есть и близость, и ответственность, и страсть», — отметил Роман Сафронов.

Отсутствие боязни показаться глупым

Настоящая любовь исключает страх показаться глупым рядом с человеком, к которому испытываешь настоящие чувства.

«Если вы боитесь, то здесь следует посмотреть, действительно ли вы встретили настоящую любовь, или действительно ли это тот самый человек, или же он боится перед вами открыться. Ну и, если вы понимаете, все-таки это тот самый человек, начните открываться ему, начните быть более естественными», — советует психолог.

Умение слышать

Четвертый признак — это умение слушать, слышать и чувствовать партнера.

«Здесь важный момент. Ни один человек не умеет читать мысли другого. Поэтому, если вы что-то хотите, учитесь грамотно доносить эту информацию своему партнеру, другому человеку, которого вы любите. Ну и обращайте внимание на то, слышит ли он вас, а слушает ли он вас, и что он говорит о том, что вы ему рассказываете, как он реагирует на ваши просьбы», — предупреждает Сафронов.

Схожесть с партнером

Настоящие влюбленные часто во многом похожи. Общие взгляды на жизнь помогают понимать друг друга с полуслова.

Осознанный выбор

Шестой признак — это осознанный выбор данного человека вами и, соответственно, выбор вас этим самым человеком.

Разделение эмоций

Седьмой признак — это потребность в разделении позитивных и негативных эмоций и чувств. Нужно уметь обсуждать волнующие вас вещи.

«Когда этот человек действительно поддержка для вас, а вы для него, тогда мы можем говорить о настоящей любви и ее развивать», — заключает эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как улучшить сексуальные отношения партнеров.