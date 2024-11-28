Давняя любовь? Фото SHAMAN с любимой женщиной покорило поклонников

Фото: © РИА Новости/Фотохост-агентство РИА Новости/Сергей Бобылев; 5-tv.ru

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Таким образом певец выразил признательность за многолетнюю поддержку.

Певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) выложил фото с любимой женщиной. Об этом сообщает портал 7Дней.ru со ссылкой на личный блог звезды в соцсетях.

Поклонники удивились кадру, которым поделился сам исполнитель. На фото видно, как женщина явно старше обнимает и целует его в щеку. Конечно, обеспокоенные поклонники сразу подумали, что это возможно, новая возлюбленная певца. Однако он неоднократно говорил, что после развода не готов к новым отношениям и полностью занят работой.

Но фанатам только дай повод. После опубликованного снимка они начали писать артисту неоднозначные комментарии.

Певец Ярослав Дронов с мамой Людмилой в День матери. Фото: Instagram*/shaman.me

Как оказалось, эта женщина — мама Ярослава Людмила. Он опубликовал снимок в День матери и выразил признательность своей любимой женщине за многолетнюю поддержку.

Поклонники стали писать приятные слова.

Ранее 5-tv.ru писал, что мама SHAMAN пошутила про кожаные штаны сына.

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