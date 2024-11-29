«И сейчас он не в безопасности»: Путин опасается за жизнь Трампа

Фото, видео: Reuters/Carlos Barria; 5-tv.ru

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По его словам, нападки на семью бывшего хозяина Белого дома в рамках политической борьбы недопустимы.

Президент России Владимир Путин усомнился в безопасности победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа. Свою позицию он выразил на пресс-конференции по итогам заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ в Астане.

«Меня поразило, что в отношении Трампа применялись нецивилизованные методы борьбы, вплоть до попытки убийства, причем неоднократно. Кстати говоря, на мой взгляд, и сейчас он не в безопасности», — прокомментировал ситуацию Путин.

По его словам, нападки на семью бывшего хозяина Белого дома в рамках политической борьбы недопустимы. Президент отметил, что в России так себя не ведут даже бандиты.

Покушения на Трампа

Первое покушение на Трампа произошло 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании. Политик получил огнестрельное ранение в ухо по касательной. Был убит один из зрителей, двое получили ранения. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР.

Вторая попытка покушения была совершена 15 сентября у гольф-клуба в Уэст-Палм-Бич. Трамп находился в 500 м от места событий, он не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Трамп хочет назначить посланником по Украине экс-генерала, просившего «не трогать Россию».