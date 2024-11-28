Лихачев подписал соглашения в рамках Десятилетия науки и технологий в РФ

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Так, инициатива «Атом для лучшей жизни» представляет более 60 проектов, которые охватят широкий круг лиц: от школьников до молодых ученых.

Глава госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев на полях Конгресса молодых ученых в Сириусе подписал ряд важны соглашений в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

Совместно с главой Минобрнауки Валерием Фальковым и генеральным директором АНО «Национальные приоритеты», которая выступает оператором Десятилетия науки и технологий, Софией Малявиной Лихачев подписал проект тематической инициативы «Атом для лучшей жизни».

Тематическая инициатива «Атом для лучшей жизни» представляет более 60 проектов, которые охватят широкий круг лиц: от школьников до молодых ученых и научного сообщества. Она будет содействовать привлечению талантливой молодежи в реализацию инновационных проектов, решение актуальных и перспективных задач российской атомной отрасли и смежных отраслей экономики, поддержку их научно-технических разработок.

Помимо этого, Лихачев, губернатор Калжуской области Владислав Шапша и ректор Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Владимир Шевченко подписали программу развития Международного научно-образовательного центра ядерных и смежных технологий «Обнинск Тех». Документ будет действовать с 2024 по 2030 год.

В рамках проекта проходят подготовку специалистов ядерной отрасли, которых обучают разбираться в преимуществах российских ядерных и смежных технологий.

Планируется, что на базе проекта «Обнинск Тех» к 2030 году не менее 10 000 человек из десятков стран мира пройдут обучение по образовательным программам всех уровней образования как по ядерным и смежным специальностям, так и по направлениям подготовки, связанным с развитием новых передовых технологий, включая программы дополнительного профессионального образования.

В 2023 году российский лидер Владимир Путин подписал указ о проведении Десятилетия науки и технологий в России. Целью этой программы является усиление роли науки и технологий в решении важнейших задач развития общества и страны, а одной из основных задач — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Патрушев ознакомился с реализацией образовательного проекта в Башкортостане.