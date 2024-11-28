Сияющая улыбка: как убрать зубной налет в домашних условиях

Фото: 5-tv.ru

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Не стоит забывать и про ополаскиватель для ротовой полости.

Убрать зубной налет в домашних условиях возможно. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-стоматолог Ольга Жидких.

Возникает налет из-за постоянного употребления кофе, чая, вина и табака.

Врач отметила, что налет оказывает негативное влияние на здоровье зубов и десен. Если его игнорировать, то он может привести к образованию зубного камня.

По словам врача, справится с проблемой, пока она еще «не зашла слишком далеко» помогут домашняя щетка, зубная нить или похожие средства для межзубных промежутков. Жидких не рекомендует пренебрегать данной процедурой, так как она способна убрать большое количество бактерий и остатки пищи.

Следует обратить внимание и на ополаскиватель для ротовой полости. Важно прислушаться к рекомендациям лечащего врача. Правильно подобранное средство поможет постепенно очистить зубы от налета. Стоматолог подчеркнула, зубы следует чистить два раза в день — утром и вечером в течение трех минут. Такой метод даст возможность тщательно проработать каждый участок зуба.

Жидких подчеркнула, что нужно пересмотреть свое питание и отдать предпочтение правильной пище, а также пить много воды, которая поддерживает влажность рта и улучшает процесс очищения эмали. Но самое важное — комплексный подход к гигиене полости рта. И к этому пункту также относится посещение стоматолога. Он поможет вовремя определить проблему.

Ранее 5-tv.ru писал, как зубная щетка может испортить здоровье. По словам стоматолога, нужно понимать, что неправильно подобранная щетка может привести к кариесу, заболеванию десен и даже потере зубов.