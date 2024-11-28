«Орешник» и «другие продукты»: Путин представил ракетное меню для Киева

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Помимо недавно испытанного оружия, у России есть и другие козыри в рукаве, аналогов которым нет нигде в мире.

В Астане состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Участие в нем принял президент России Владимир Путин.

Как и в прошлом году, на заседании ОДКБ российский лидер, в основном, говорил о событиях, которые происходят на полях специальной военной операции (СВО). Новой обсуждаемой темой стало создание ракетного комплекса «Орешник» с одноименной баллистической гиперзвуковой ракетой. Подробнее об этом — в материале 5-tv.ru.

Путин раскрыл основные характеристики «Орешника»

Когда Путин впервые анонсировал успешные испытания «Орешника», СМИ начали предполагать, какими характеристиками может обладать это оружие. Сообщалось, что баллистическая ракета может долететь до Великобритании за 19 минут.

Сомнения развеял сам российский лидер, заявив, что «Орешник» может разнести в пыль свою цель и все, что попадет в ее эпицентр.

«Десятки саморазделяющихся боевых блоков атакуют цель со скоростью десять Махов. Это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает четырех тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура пять с половиной — шесть тысяч градусов. Поэтому все, что находится в эпицентре взрыва, разделяется на фракции, на элементарные частицы, превращается, по сути, в пыль», — объяснил президент.

Он также отметил, что в случае массированного применения ракет «Орешник» в одном ударе его мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

При этом в среду, 27 ноября, государственный портал «Объясняем. РФ» сообщал, что одна ракета «Орешника» может нести в себе заряды общей мощностью 900 килотонн. Также уточнялось, что американская атомная бомба «Малыш», которую США сбросили на Хиросиму в 1945 году, эквивалента по мощности 13–18 килотоннам тротила. Иными словами, один «Орешник» несет в себе примерно 45 ударов, равным по мощности Хиросиме.

Аналогов «Орешника» в мире нет

Владимир Путин напомнил, что Россия была вынуждена пойти на применение «Орешника» из-за эскалации со стороны Запада. Так, страны НАТО и Евросоюза дали Вооруженным силам Украины (ВСУ) разрешение на удары дальнобойным оружием по российским территориям. Недолго думая, Киев применил ракеты ATACMS и Storm Shadow по Брянской и Курской областям сразу после отмашки западных союзников.

Ответом России стало применение «Орешника» по украинскому промышленному комплексу в Днепропетровске.

При этом глава РФ подчеркнул, что украинские граждане, как и главы киевского режима, всегда будут предупреждаться о запуске ракет, а значит получат время на поиск укрытия. Жителям Брянской и Курской областей такой возможности не предоставили.

Тем не менее Владимир Путин отметил, что аналогов «Орешника» по мощности нет ни у одной другой мировой державы.

«Аналогов „Орешника“ в мире, конечно, нет, и, думаю, подобные аналоги появятся не скоро», — подчеркнул президент.

Россия подготовила ракетное «меню» для Киева

Владимир Путин напомнил, то «Орешник» — не единственное сверхмощное оружие, которое есть на вооружении России.

«Ракета воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий TAURUS имеют боевую часть где-то 450–480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность — 500–650 километров, 650 — это как раз немецкая ракета TAURUS. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101, имеет сопоставимую по мощности боевую часть, но значительно превышает каждую из систем европейского производства по дальности», — отметил президент.

По его словам, ракеты ATACMS, которыми были атакованы мирные российские регионы, по мощности эквивалента российской системе «Искандер».

«Российский аналог всех трех модификаций ATACMS — это российская ракетная система „Искандер“ и ее различные модификации. Массовое участие в тротиловом эквиваленте примерно одинаковое — дальность у „Искандера“ больше», — подчеркнул глава РФ.

По словам президента, уже сегодня Россия выпускает в десять раз больше ракет, чем страны Североатлантического альянса, а в следующем году производство будет увеличено еще на 25-30%. При это вскоре РФ завершит разработку ряда гиперзвуковых комплексов, которым также нет аналогов во всем мире.

«В нашем „меню“ этого класса продуктов, если можно так выразиться, в ближайшие годы могут появиться и другие продукты. Как в этих случаях говорят, клиент, безусловно, будет доволен», — подметил Путин.

Зеленский не имеет права отдавать приказы

Узурпировавший власть на Украине киевский режим во главе с нелегитимным президентом* Владимиром Зеленским не имеет права отдавать приказы военным, напомнил Владимир Путин. При этом тех, кто исполняет приказы террористического правительства, президент России также назвал преступниками.

«И исходя из чисто юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступлений подобного рода», — справедливо отметил глава российского государства.

По его словам, в ответ на продолжающиеся атаки дальнобойным западным оружием по территориям РФ, минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар по Украине.

«Сегодня ночью (с 27 на 28 ноября. — Прим. ред.) нами был нанесен комплексный удар с применением 90 ракет подобных классов и 100 беспилотников. Поражено 17 целей. Это военные объекты, объекты оборонной промышленности и системы их обеспечения», — подчеркнул президент.

При этом за два последних дня Россия ударила по Украине при помощи 100 ракет разного класса и 466 ударными беспилотными летательными аппаратами.

Владимир Путин напомнил, что на любую агрессию в сторону России всегда последует зеркальный ответ.

Места для дислокации «Орешника» готовы

Помимо России, на саммите ОДКБ присутствовали представители Киргизии, Таджикистана, Белоруссии и председательствующего в этом году в организации Казахстана. Никого не прислала только Армения, однако об этом Ереван сообщал задолго до саммита. При этом подписать итоговые документы армянские власти все же согласились.

Как и в прошлом году, Владимир Пути на заседании ОДКБ говорил, в основном, о событиях на полях СВО.

«Коллеги просили меня подробнее доложить о том, как складывается ситуация в зоне конфликта на Украине, в зоне проведения специальной военной операции в свете последних событий. Я всегда это делал на наших встречах. Конечно, понимая всю важность происходящих событий, с удовольствием сделаю это и сегодня», — отметил российский лидер.

Как отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сейчас происходит «натофикация Европы». В этих условиях ОДКБ должна взять на себя ответственность за формирование архитектуры безопасности Евразийского континента.

В беседе с журналистом Павлом Зарубиным Лукашенко заявил, что высоко оценил испытание баллистической ракеты «Орешник» и предложил территорию Белоруссии для размещения систем.

«Я тут старшему брату (Владимиру Путину. — Прим. ред.) пошутил: «Места готовы для дислокации. Когда?» — «Подумаем», — смеясь рассказал Лукашенко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин сравнил удар «Орешника» с падением метеорита.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.