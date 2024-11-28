«Напомню еще раз»: Путин в Астане раскрыл планы на «Орешник»

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Президент подчеркнул: Киев не раз пытался бить по Москве и Петербургу, поэтому руки в выборе ответного удара у России развязаны.

Россия не оставит без ответа удары по своей территории. На саммите ОДКБ в Астане Владимир Путин сделал ряд важных заявлений, которые касаются украинского конфликта. Удар «Орешника» — это не единичный случай. Наша страна уже начала серийное производство баллистической гиперзвуковой ракеты. Минобороны и Генштаб подбирают новые цели. Ими могут стать, в том числе, центры принятия решений в Киеве. Заявления президента выслушал корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

О мощности «Орешника»: «Десятки боевых блоков»

Встреча в узком формате начинается на правах хозяина с приветствия президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, но как только слово переходит к Владимиру Путину, он сразу заявляет: интерес к ходу проведения СВО высок, поэтому с этого он и начнет разговор.

«Как вы знаете, несмотря на наши предостережения по опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были тем не менее нанесены — по Брянской и Курской областям американскими ракетами ATACMS и британскими Storm Shadow. О последствиях этих атак и о причиненном ущербе было сказано в моем заявлении 21 ноября», — рассказал Путин.

Конечно, тема новейшего комплекса «Орешник» без всяких преувеличений — самая заметная, наверное, за весь год. И лидеры стран ОДКБ об «Орешнике» Владимира Путина явно спрашивали.

«Напомню еще раз, напомню, как „Орешник“ работает, как вы и просили. Десятки боевых блоков, самонаводящихся блоков, атакуют цель со скоростью 10 Махов, это около трех километров в секунду. Температура поражающих элементов достигает четырех тысяч градусов. Если мне память не изменяет, на поверхности Солнца температура — 5,5–6 тысяч градусов», — заявил Путин

Таких подробностей раньше известно не было. Как и того, что комплекс способен поражать подземные сооружения, в том числе укрепленные. А в случае запуска сразу нескольких ракет по одной цели мощность удара будет сопоставима с ядерной боеголовкой.

Возможные цели для «Орешника»

«В наличии у нас сегодня имеется несколько готовых к применению изделий подобного рода. И конечно, на продолжающиеся удары по территории России ракетами большой дальности западного производства, как уже было сказано, мы будем отвечать, в том числе и возможным продолжением испытаний „Орешника“ в боевых условиях, как это было сделано 21 ноября. В настоящее время Министерство обороны и Генеральный штаб российской армии подбирают цели для поражения на территории Украины. Это могут быть военные объекты, предприятия обороны и промышленности или центры принятия решений в Киеве», — сообщил глава государства.

Президент подчеркивает: Киев не раз пытался бить и по Москве, и по Петербургу, поэтому руки в выборе ответного удара у России развязаны. А украинские власти вообще нельзя рассматривать как законных представителей украинского же народа.

«Они сегодня полностью нелегитимны и, судя и исходя из чисто с юридической точки зрения, не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам. Кстати говоря, поскольку они узурпаторы власти. Кстати говоря, те, кто исполняет эти приказы, тоже становятся соучастниками преступления. Они не имеют права толкать людей на смерть и гнать их на убой. Более того, как я уже сказал, приказы эти являются преступными», — заявил президент России.

Что касается западных ракет, которые использует Украина, причем именно руками западных же военных, президент уточняет: они все равно хуже российских. Хотя и относятся к тому же классу.

«Российский аналог всех трех модификаций ATACMS — это российская ракетная система „Искандер“ и ее различные модификации. Масса боевой части в тротиловом эквиваленте примерно одинаковая, дальность у „Искандера“ больше. Новая американская ракета PrSM по параметрам ни в чем не превосходит российские аналоги. Ракеты воздушного базирования Storm Shadow, французская SCALP и немецкий Taurus имеют боевую часть где-то 450–480 килограммов в тротиловом эквиваленте, дальность — 500–650 километров. 650 — это как раз немецкая ракета Taurus. Российский аналог этих систем — это ракета воздушного базирования Х-101», — сказал Путин.

Перечисление подробных характеристик, которые Владимир Путин, видимо, всегда держит в уме, длилось около трех минут. Но тем не менее президент в очередной раз отметил: какое бы ни было оружие, исход любой битвы зависит от человека.

О праздновании 80-летия Победы

«Наши парни воюют за родину, за будущее России и за своих детей. И потому никакие поставки даже самого современного оружия на украинскую территорию ситуацию на поле боя не изменят. У нас в армии люди разных национальностей — кто-то перекрестится, кто-то попросит помощи Аллаха, но все вместе пойдут вперед и ничто их не остановит. Я хочу поблагодарить коллег за то, что вы обратили внимание. И в этом контексте очень важно, что мы помним о Победе советского народа в Великой Отечественной войне, о юбилее, о 80-летии этой Победы», — заявил Путин.

О праздновании 80-летия Победы президент вспомнил не зря. Каждый лидер страны — участницы ОДКБ получил приглашение на парад Победы в мае следующего года. Причем ждать в Москве будут не только лидеров, но и парадные расчеты, чтобы вместе с российскими военными пройти по брусчатке Красной площади.