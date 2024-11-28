Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Фигуристка не смогла присутствовать на мероприятии.

Российская фигуристка Камила Валиева стала лучшим спортивным блогером 2024-го года. Об этом стало известно на церемонии вручения первой и единственной в России профессиональной премии блогеров «Блогема».

Известно, что спортсменка не смогла прийти на мероприятия и получить награду, поэтому на сцену поднялась ее мама Алсу.

Она выразила благодарность всем подписчикам и фанатам Камилы, отметив, что готова всегда поддержать свою дочь.

«К сожалению, Камила сегодня не смогла подняться на эту сцену, но я, как мама, всегда готова ее поддержать, в связи с этим я здесь. Семья — это самое главное в жизни», — сказала она.

Кроме того, она поблагодарила всех, кто был рядом с Камилой на протяжении всего ее нелегкого пути. Родительница фигуристки призвала всех людей следовать своему сердцу. Она считает, что каждому человеку необходимо до последнего оставаться верным самому себе и никогда не сдаваться.

На премию «Лучший спортивный блогер» также претендовала фигуристка Евгения Медведева, гимнаст Никита Нагорный, футбольный блогер Герман эль Классико, а также фитнес-тренер Владимир Олефиренко.

Проголосовать за номинантов можно было с 4 по 22 октября, после чего экспертное жюри выбрало победителя.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Петр Чернышев о дисквалификации Валиевой. Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал российскую фигуристку за нарушение антидопинговых правил.