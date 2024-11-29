Малолетний ребенок попал в больницу с отравлением жидкостью для вейпа
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Сотрудники Следственного комитета начали проверку обстоятельств произошедшего.
Ребенок отравился жидкостью для вейпа. Об этом сообщил Следственной комитет (СК) Саратовской области в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, вечером 27 ноября в Ломоносовском районе города Саратов в больницу попал ребенок. Пострадавший родился в 2023 году. Пациенту диагностировали отравление никотином. В организм малолетнего попала жидкость для курения вейпа. Информация о состоянии ребенка пока отсутствует.
В настоящий момент следователи проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства данного инцидента. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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