Внешнее питает внутреннее: китайский гороскоп на декабрь 2024 года

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В этом месяце нас ждут самые разные события. К чему стоит готовиться?

5-tv.ru публикует прогноз на декабрь 2024 года от китайского астролога Маргариты Богатовой. Прогноз основан на древней китайской системе «Бацзы», что в переводе значит «Восемь иероглифов судьбы». Узнать про то, что такое «Бацзы», можно тут.

Декабрь — месяц Огненной крысы. Это образ солнышка, спрятавшегося за тучкой. Люди, которые родились под этим знаком, становятся прекрасными продюсерами. А также агентами звезд, директорами, то есть людьми за кадром, работа которых состоит в том, чтобы заставлять сиять других людей.

Гексаграмма месяца выпадает под номером 27 — «Челюсти»

Древние тексты гласят: «Верность — к счастью. Созерцая питание, сам стремишься наполнить рот». Стратегия накопления сил через самостоятельный поиск энергетической подпитки.

Комментаторы Книги Перемен рекомендуют: «Небо и земля питают все сущее, человек мудрости, человек мудрости питает одаренных и тем самым достигает множества народов. Воистину велико время питания!».

И, конечно, здесь речь идет о питании как физическом, так и духовном. Накапливая силы, следует особенно бдительно относиться к тому, что попадает в ваше информационное поле, как и более тщательно отбирать еду, которая дает не только насыщение, но и качественную энергию. Не нужно сплетничать о других — этим вы вредите не только им, но и себе. Внешнее питает внутреннее.

Благоприятное завершение дел. Продвижение вперед, повышение в должности, шанс получить личную выгоду.

Древние тексты гласят: «Сомнения тяготят вашу душу. Склонность думать слишком много. К сожалению, вы в этом обречены на одиночество, поскольку другие либо не смогут, либо не захотят вам помочь, поскольку не смогут достаточно проникнуться вашими переживаниями».

Структура месяца: Солнце и Луна двигаются вместе.

Лучшие и худшие дни ноября

Хорошие дни: 7, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 27, 28 декабря.

Плохие дни: 13,19,25 декабря.

Разрушители: 12,24 декабря

Дни без богатства: 6 и 7 декабря

Дни с потерями: 8 и 19 декабря

Дни болезней: 4,13,16,17,25 декабря.

Солнцестояние: 21 декабря.

Здоровье

Продолжается сезон активной воды, слабого огня. Поэтому уделите дополнительное внимание здоровью почек и сердца.

В еде желательно отдавать предпочтение следующим продуктам: кунжут (лучше черный кунжут), просо, говяжий костный мозг, бараньи кости, свиные почки, мидии, морские гребешки, морской окунь, тутовая ягода (шелковица), каштан (особенно хорош при болях в пояснице), грецкий орех, трепанг, креветки, голубятина, мясо черепахи, кедровые орехи, гриб линчжи (ганодерма).

Фэншуй

Восток и северо-запад — плохие сектора, поскольку обретают негативные энергии. Запад остается негативным в течение всего года. Активное использование негативных секторов выявит самые слабые моменты во всех сферах вашей жизни.

Если вы готовы к подобного рода испытаниям, то можно не бояться. А если не чувствуете в себе достаточно сил для совершенствования через работу, то лучше оставить эти сектора в тишине.

Лучшими будут юго-запад, север и юг — здесь окажутся наиболее благоприятные звезды, хорошие для получения новых финансовых возможностей, помощи от влиятельных лиц или новые полезные знакомства.

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