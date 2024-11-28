Меньше, чем у некурящих: врач рассказала о проблемах со здоровьем у любителей «подымить»

Фото: www.globallookpress.com/Hannes P Albert

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Никогда не поздно отказаться от этой вредной и пагубной привычки.

У курильщиков объем вещества головного мозга меньше, чем у тех, кто курит. Об этом рассказала врач-невролог, доцент, старший научный сотрудник лаборатории нейрогериатрии Российского геронтологического научно-клинического центра Пироговского Университета, кандидат медицинских наук Мария Чердак в беседе с «Газетой.ру».

«Объем вещества головного мозга у курильщиков меньше, чем у тех, кто не курит. Более того, количество серого вещества продолжает сокращаться с каждым годом приверженности этой вредной привычке. Таким образом, это подтверждает установленный ранее факт, что курение вызывает преждевременное старение головного мозга», — сказала она.

Вместе с тем из-за этой зависимости сосудистая стенка становится жесткой и хрупкой. При такой ситуации ухудшается мозговой кровоток. Наш центральный орган по этой причине получает меньше питательных веществ и кислорода, в результате он просто «усыхает».

Смолы и продукты горения, которые содержатся в сигаретном дыме, отравляют нервные клетки, из-за чего они быстрее погибают. В мозге появляются патологические изменения. Однако никогда не поздно бросить курить и замедлить дальнейшее появления всех этих негативных изменений.

Прежде стоматолог-терапевт, врач-реставратор Алексей Сошников рассказывал, что курение вейпов может привести к ряду заболеваний полости рта и кариеса. Химический состав жидкостей для таких устройств — это буквально перечень опасных для здоровья человека веществ. В частности, из-за «парения» страдает кровообращение, микрофлора и питание тканей, появляется сухость и неприятный запах. Сказываются за здоровье зубов и вейпы с жидкостями без никотина.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой способ бросить курить — самый эффективный. Житель Турции нашел весьма необычный метод отказаться от вредной привычки. Однако такие кардинальные меры не помогут, если есть серьезная зависимость.