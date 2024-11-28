Избранница Макгрегора впервые прокомментировала приговор за изнасилование

Фото: www.globallookpress.com/HOCH ZWEI

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Она доверяет любимому вопреки неприятным известиям.

Возлюбленная бойца смешанных единоборств Конора Макгрегора прокомментировала его обвинение в изнасиловании. Свое мнение о случившемся она высказала в личном блоге в социальных сетях.

Избранница ирландского бойца Ди Девлин подчеркнула, что она ему полностью доверяет, и никто не имеет права что-либо говорить об их отношениях.

«Наши четверо прекрасных детей, чьи улыбающиеся лица и счастливые сердца являются свидетельством того, какой он человек, и кто мы есть!» — добавила она.

Верховный суд Дублина признал Макгрегора виновным в сексуальном насилии в отношении женщины по имени Никита Хэнд, которое произошло в 2018 году. Тогда, со слов 35-летней Хэнд, боец изнасиловал ее и избил в номере отеля. По словам пострадавшей, она думала, что никогда больше не увидит своего ребенка, когда Макгрегор во время секса душил ее.

Суд обязал Макгрегора выплатить 250 тысяч евро в качестве компенсации за моральный ущерб.

Сам Макгрегор не отрицает сексуальной связи, но это было по обоюдному согласию. С решением суда он не согласен и собирается его обжаловать.

Ранее 5-tv.ru писал, что Макгрегор отреагировал на арест счетов Нурмагомедова.