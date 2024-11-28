«Формула огромной силы»: почему SHAMAN не боится за будущее России

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Иванов; 5-tv.ru

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Артист уверен, что его Родина обречена на успех.

Знаменитый автор и исполнитель песен Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, не боится за будущее России. Он искренне уверен, что его Отечество и все выдвинутые в нем инициативы обречены на успех. Об этом заслуженный артист РФ рассказал в рамках круглого стола «Песни о Родине в системе воспитания подрастающего поколения».

Музыкант отметил, что на подобном мероприятии находится впервые. Однако Ярослав нисколько не переживает, ведь понимает, что находится среди друзей. Точно также он не тревожится и за дальнейшее будущее страны — государство, определенно, находится в надежных руках единомышленников, уверен SHAMAN.

Он подчеркнул, что Россия на протяжении многих лет сталкивалась с различными угрозами, среди которых неоднократные посягательства на суверенитет, угрозы распада и гибели. Однако каждый раз благодаря мужеству народа право на жизнь и культуру удавалось отстоять.

«И в каждом таком противостоянии наших людей поддерживала музыка, патриотические песни. Это не просто музыка, не просто песни. Музыка плюс правильные слова — это формула огромной, мощной силы, которую ничто не остановит, которая пробьет все на своем пути. Каждое слово несет смысл. Каждое слово имеет определенную нагрузку, духовную нагрузку. Каждое слово несет в себе память», — уверен Дронов.

Так, именно поэтому, по мнению артиста, ко всем празднованиям значимых для России дат в учебных организациях обращаются к историческим и военным песням. Ведь подобным образом, с помощью композиций о войне и о тех временах, возможно передать культурный, исторический код.

Таким образом, подрастающее поколение может пробудить в себе «что-то важное, живое в их юной душе». Несказанно важно, считает Дронов, включить в школьную программу больше разных патриотических песен.

«Таких, которые выпускники будут петь на своих школьных выпускных и которым будут подпевать те, кто еще помнит Великую Отечественную войну. И те, кто родился и рос под ежедневными обстрелами в Донецке. В нашей школе должна быть разная патриотическая музыка во всех жанрах и для разных типов аудиторий», — сказал SHAMAN.

Артист выделил, что песня всегда была и продолжает оставаться сильнейшим способом влияния на человека. Вот почему так ценна музыка, напоминающая детям о том, как прекрасна и сильна Россия, заключил исполнитель.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о вызовах, которые принял SHAMAN.