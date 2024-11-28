ЦБ рассмотрит повышение ключевой ставки на планерном заседании в декабре

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Инфляция в 2024 году может превысить прогнозируемые значения.

Центральный Банк России рассмотрит дальнейшее повышение ключевой ставки на планерном заседании в декабре. Об этом советник главы регулятора Кирилл Тремасов заявил на Пермском инженерно-промышленном форуме.

«В этом году официальный прогноз Центробанка по инфляции — 8-8,5%. По тем данным, которые у нас накопились с октябрьского заседания, видно, что инфляция идет ближе к верхней границе этого диапазона. Нельзя исключать, что инфляция окажется выше нашего официального прогноза», — объяснил Тремасов.

По его словам, ЦБ намерен как можно оперативнее пресечь рост инфляции и восстановить ценовую стабильность.

При этом Тремасов напомнил, что для стабилизации российской экономики государство должно придерживаться жесткой денежно-кредитной политики. Советник главы ЦБ подчеркнул, что на декабрьском заседании регулятор, вероятнее всего, рассмотрит вопрос о дальнейшем повышении ключевой ставки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сохранение ключевой ставки на высоком уровне ограничивает инвестиционные возможности бизнеса и приводит к росту расходов федерального бюджета.