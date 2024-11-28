Путин заявил о преимуществе ракет России перед вооружением США

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Президент выступает на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Новые ракеты США по своим характеристикам уступают российским. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, выступая на сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«В России оно (производство ракетных систем. — Прим. ред.) в десять раз больше, чем совокупное производство всех стран НАТО вместе взятых. И в следующем году это производство будет увеличено еще на 25-30%», — подчеркнул глава государства.

Россия хорошо знает все характеристики вооружений противника и сведения об их поставках на Украину. Президент, комментируя просьбы Киева к Западу о дополнительной военной поддержке, подчеркнул, что нельзя забывать об отечественных комплексах «Кинжал», «Калибр» и «Циклон».

«Мы видим, что главарь киевского режима клянчит у своих хозяев и другую военную технику. пусть никто не забывает при этом о стоящих у нас на вооружении комплексах „Калибр“, гиперзвуковых ракетных комплексах „Кинжал“, „Циркон“, которые по своим характеристикам вообще не имеют аналогов в мире», — заявил Путин.

Вечером 21 ноября российский лидер Владимир Путин выступил с обращением. Президент РФ напомнил, что западные страны разрешили киевскому режиму наносить удары своим дальнобойным оружием по территории РФ. Москва неоднократно предупреждала, что подобный шаг будет расцениваться как эскалация конфликта.

В ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия ВС РФ нанесли комбинированный удар баллистической ракетой средней дальности «Орешник» по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины.

За три дня было нанесено как минимум два массированных удара американскими ATACMS. Первый — по позициям нашего комплекса С-400, там повреждена радиолокационная станция, еще один — по аэродрому Курск-Восточный. Обе цели в 100 километрах от границы. Минобороны России готовит ответные действия на эти атаки.

Ранее 5-tv.ru писал, что слова Путина заложили потенциал для переговоров по Украине. Применение ракеты «Орешник» и выступление президента РФ — не ультиматум или угроза, а спокойное послание, подчеркнула спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко.