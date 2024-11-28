Фото: © РИА Новости/Александр Имедашвили

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Политик намерен вести прагматичную политику в отношении России.

Политика Ираклия Кобахидзе утвердили на пост премьер-министра Грузии. Трансляция голосования прошла в прямом эфире на сайте грузинского парламента.

«84 — за, ноль — против. Постановление принято», — прокомментировал итоги голосования председатель парламента Шалва Папуашвили.

В четверг на пленарной сессии грузинского парламента нового, 11-го созыва, в ходе представления своей предвыборной программы Кобахидзе сообщал, какую политику собирается вести в отношении России. По его словам, Грузия настроена прагматично, когда речь идет о грузино-российских отношениях. При этом он напомнил, что существуют обозначенные «красные линии», которых Тбилиси будет придерживаться.

Кобахидзе поставил такую задачу, как перезагрузка отношений с США и Евросоюзом. Главной целью он назвал членство Грузии в ЕС в 2030 году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что правящая партия Грузии определилась с кандидатом в президенты. Это депутат Михаил Кавелашвили, которого эксперты называют полной противоположностью нынешней главе государства.