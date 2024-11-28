Киркоров вернул детей из Дубая в Россию и платит за школу два миллиона в год

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

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Наследники артиста не смогли освоиться за границей.

Народный артист России Филипп Киркоров вернул своих детей из Арабских Эмиратов в Россию и отдал их учиться в элитную школу. Об этом пишет KP.RU.

В прошлом году певец увез своих 12-летних наследников учиться в дубайскую школу-пансион Swiss International Scientific School. Известно, что годовая стоимость обучения достигает 64 тысяч долларов за одного ребенка (почти шесть с половиной миллиона рублей — Прим. ред.).

Такое решение Киркоров принял из-за травли, которой Мартин и Алла-Виктория подверглись в российской школе. В какой-то момент одноклассники детей были в курсе многих личных подробностей жизни их знаменитого отца.

Например, после информации о пластических операциях у хирурга Хайдарова дети стали подходить к Киркорову и спрашивать, правда ли, что кто-то трогал его за задницу.

«Папа, а правда, что тебя тетя потрогала за попу, а попа оказалась искусственной?» — спрашивали Алла-Виктория и Мартин.

«Деточка, ну это хайп, шоу-бизнес», — объяснялся артист в ответ.

«Как с этим жить, она же взяла тебя за попу… Меня хейтят в школе», — отвечала расстроенная девочка отцу.

Потом произошла скандальная «голая вечеринка» блогера Анастасии Ивлеевой, после которой артист еще долго оправдывался. Это стало последней каплей для Киркорова, и он увез детей в Дубай.

Однако дети так и не смогли освоиться на чужбине. Оказалось, что Алла-Виктория и Мартин очень скучали по Родине.

«Мои дети очень любят свою страну. У Аллы-Виктории в спальне над кроватью висит российский флаг. Они растут настоящими патриотами», — рассказывал Киркоров.

Теперь дети вернулись домой и ходят в российскую школу. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» пока что не раскрывает названия учебного заведения, так как переживает за наследников. Известно лишь, что обучение в год стоит миллион рублей на одного учащегося.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский* лишил госнаград Киркорова и Баскова. «Под руку» украинского правительства также попали композитор Игорь Крутой и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.