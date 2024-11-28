Уже 2 тысячи «квадратов»: в подмосковном Климовске горит производственное здание
В подмосковном Климовске горит производственное здание
Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru
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К месту направлен пожарный поезд.
В подмосковном Климовске произошел пожар в производственном здании. По данным МЧС России, огонь охватил до двух тысяч квадратных метров.
Возгорание началось в помещении по производству и хранению лакокрасочных изделий и мебели. Известно, что горящем в здании частично обрушилась кровля.
В ликвидации принимают участие 70 пожарных и 22 единицы техники. К месту направлен пожарный поезд.
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