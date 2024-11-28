«Будет выясняться»: капитан перевернувшегося в Териберке катера мог быть пьян

Капитан перевернувшегося с туристами катера в Териберке мог быть нетрезв

Фото: 5-tv.ru

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Следствию предстоит выяснить, когда командир судна употребил спиртное — до или уже после инцидента.

Капитан перевернувшегося с туристами судна в Териберке задержан. Мужчина мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник.

Накануне катер с 11 пассажирами на борту чуть не пошел ко дну в акватории Баренцева моря. Волны доходили до двух метров. Трагедия могла случиться из-за того, что в лодке образовалась пробоина — судно начало кренить и внутрь стала проникать вода. К счастью, никто не пострадал.

Однако стало известно, что было нарушено множество правил, несоблюдение которых могло усугубить ситуацию. Во-первых, в районе, где шла лодка, выход в море запрещен. Во-вторых, капитан пропустил слишком большое количество человек — судно было рассчитано на шестерых.

Теперь появилась информация о том, что командир катера был нетрезв. Как уточнил источник, сейчас мужчина задержан, а также проведены необходимые обыски.

«Был ли пьян в момент происшествия или выпил потом — будет выясняться в ходе расследования», — подчеркнул наш собеседник.

Он также отметил, что пока выводы делать рано.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что туристка с затонувшего судна в Териберке рассказала о ЧП.