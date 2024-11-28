Важное дополнение: Шойгу обозначил, на кого распространяется «ядерный зонтик» РФ

Фото, видео: © РИА Новости/Инякин; 5-tv.ru

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В старой доктрине он предусматривался для союзников нашей страны.

«Ядерный зонтик» России защищает, в первую очередь страны, участвующие в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Он выступил в кулуарах совместного заседания Совета министров иностранных дел (СМИД), Совета министров обороны (СМО) и Комитета секретарей советов безопасности (КССБ) ОДКБ в Астане.

Он подчеркнул, что в старой ядерной доктрине тоже предусматривался такой зонтик для союзников России. Это было четко обозначено.

«Что же касается новой доктрины, естественно, там речь идет, в первую очередь, это страны ОДКБ. Имеется отдельное дополнение, достаточно важное, на мой взгляд, оно касается Беларуси», — сказал он.

В новой доктрине прописаны критерии применения ядерного оружия, продолжил Шойгу. В частности, когда на Белоруссию осуществляется агрессия обычными вооружениями и когда возникает угроза самого существования Белоруссии.

Ядерная доктрина

Президент РФ Владимир Путин утвердил во вторник, 19 ноября, обновленную ядерную доктрину России. Документ вступает в силу со дня его подписания. В нем говорится об основах государственной политики в области ядерного сдерживания с целью привести их в соответствие с нынешней обстановкой. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, текст доктрины очень важен, его должны проанализировать в России и за рубежом. Прежде 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях РФ может применить ЯО.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал безответственным предложение вернуть ядерное оружие Украине. Все подобные заявления делаются анонимно, потому что западные чиновники не хотят брать на себя ответственность за последствия.