ФСБ задержала жителя Мариуполя за призывы к насилию над русскими

Фото, видео: © РИА Новости; УФСБ России по ДНР; 5-tv.ru

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Это уже второй за ноябрь из этого города злоумышленник, которого взяли силовики за такие жестокие заявления.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Росгвардии задержали в Мариуполе мужчину, призывавшего к насилию на русскими. Об этом сообщает Центр общественныхх связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Как уточняется, гражданин не только распространял экстремистские материалы в соцсетях, а также неоднократно переводил деньги на счета, используемые для финансирования боевиков армии Украины. О последнем мужчина сам рассказал в ходе допроса.

«Неоднократно донатил деньги на поддержку Вооруженных сил Украины, в чем искренне раскаиваюсь», — сказал он.

В отношении него Следственное подразделение УФСБ РФ по Донецкой народной республике (ДНР) возбудило уголовное дело по статье «Государственная измена».

На прошлой неделе сообщалось, что силовики задержали в Мариуполе мужчину, который в интернет-мессенджере неоднократно публиковал призывы к насилию над русскими. Против него возбуждено дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Донецке задержали сторонников международной террористической организации. Согласно установленным данным, четверо иностранцев, нарушая миграционное законодательство, прибыли в ДНР в целях пропаганды радикального Ислама.