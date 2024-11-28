Ослабьте хватку: как отпустить контроль за ребенком и дать ему самостоятельность

Фото: 5-tv.ru

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Психолог рассказала, с чем связаны опасения родителей по поводу их детей.

Необходимо увеличивать уровень ответственности ребенка, разрешая ему самостоятельно принимать решения в определенных вопросах. Об этом Газете.ру рассказала семейный системный терапевт, член ассоциации EMDR-терапевтов России и преподаватель международного института психологии Smart Виктория Тимошина.

По словам специалиста, любому родителю тяжело отпускать контроль за своим ребенком, ведь иначе он точно что-то натворит. Внутренняя тревога — это нормально, так как все опасения основываются, как правило, на печальном личном опыте или под влиянием СМИ, где каждый день с детьми по всему миру что-то случается.

Кроме того, здесь может иметь место и низкая самооценка родителей, которые считают, что, исходя из собственного опыта, их ребенок не справится с трудностями.

Перфекционизм родителей — это также проблема. Такие родители будут ждать высоких результатов от своего чада.

«Это желание может быть включено в усиленный контроль над учебой, хобби и даже регулированием взаимодействия с другими детьми», — сказала психолог.

Несмотря на это, давать самостоятельность детям можно и нужно, но поэтапно и с доверием к ребенку.

«Часто родители боятся, что их ребенок столкнется с трудностями или ошибками. Понимание этих эмоций поможет ослабить хватку и начать доверять ребенку», — говорит эксперт.

Прежде всего, стоит начать с маленьких задач, к которым малыш приступит сам. Например, ребенок может самостоятельно выбрать одежду и помочь маме по дому. Каждый раз постепенно увеличивайте уровень ответственности и позвольте принимать решения в более сложных вопросах. Можно создать список таких дел.

Кроме того, нужно установить четкие границы и правила, но при этом дать пространство для самостоятельности. За каждое достижение и усилие обязательно нужно хвалить малыша, даже если задача была сделана неидеально. Тогда он сможет вырасти уверенным в себе человеком.

«Помните, что ошибки — это часть процесса обучения», — подытожила специалист.

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