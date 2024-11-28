В Донецке вынесли приговор наемнику ВСУ из Венесуэлы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Иностранец, участвующий в боевых действиях на стороне Украины, получил примерно два миллиона рублей.

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно вынес приговор украинскому наемнику из Венесуэлы — 30-летнего гражданина Боливарианской Республики признали виновным по статье 359 части третьей Уголовного кодекса РФ («Участие наемника в вооруженном конфликте»). Об этом накануне сообщила пресс-служба прокуратуры ДНР.

Фото: прокуратура ДНР

Известно, что Пальма Вахари Мойзес Урбина прибыл на Украину в период с февраля 2022 года по сентябрь 2024-го. Он по собственной воле вступил в Интернациональный легион, где прошел специальную подготовку, а после был обеспечен обмундированием и оружием.

Мужчина неоднократно принимал участие в боевых действиях совместно с боевиками Вооруженных сил Украины. Иностранцу заплатили сумму эквивалентом примерно в два миллиона рублей.

Урбина заочно приговорили к 14 годам тюрьмы с лишением свободы в исправительной колонии строгого режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, то в Домодедово задержали наемника ВСУ из Армении.