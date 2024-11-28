Все законно: как легально продлить новогодние выходные

Фото: 5-tv.ru

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Первая рабочая неделя 2025-го продлится всего два дня, однако трудовой деятельности в них можно избежать.

Больничный может стать законным поводом продлить новогодние выходные на 9 и 10 января. Об этом изданию Газета.ру рассказала специалист по кадровым вопросам Виктория Полякова.

Эксперт пояснила, что в 2025-м первые два рабочих дня выпадают на четверг и пятницу. Многие люди захотят продлить себе праздник, чтобы в сумме получить 15 дней отдыха. Работодателям важно понимать, смогут ли они применить дисциплинарные меры к сотруднику за невыход. И работнику нужно знать, при каких условиях его отдых будет законным.

Самым популярным поводом пропустить трудовые дни, по словам Поляковой, является больничный. Но стоит знать, что его подлинность легко проверить на сайте «Госуслуги».

Плохие погодные условия, уверяет эксперт, тоже могут стать законным поводом не выйти на работу. Перекрытые из-за занесенных снегом дороги — это уважительная причина, как и отмененный или перенесенный рейс. Суд встанет на сторону сотрудника, даже если он не пришел на работу из-за опоздания на самолет.

Третий законный способ получить выходной — это сдача донорской крови. Сотрудник имеет право на отдых и в день сдачи, и на следующий. Если человек не использовал второй выходной после донорства в течение года, то он может взять его в любой другой день, пояснила Полякова.

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