«Жизнь только начинается»: Алсу раскрыла, сменила ли фамилию в паспорте после развода

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После 18 лет брака с бизнесменом Яном Абрамовым пара рассталась.

Певица Алсу после развода с бизнесменом Яном Абрамовым не стала менять в документах фамилию. Об этом она рассказала в подкасте «Черное/Белое».

«Фамилия в паспорте у меня Абрамова, я не меняла. Хочу иметь одну с детьми», — сказала она.

Вместе с тем Алсу подчеркнула, что 2024 год не сломал ее, а сделал еще сильнее. Звезда в какой-то момент смогла найти силы в себе, в любви к детям.

«После 40-ка жизнь только начинается», — подчеркнула певица.

Бизнесмен Ян Абрамов и Алсу были вместе 18 лет. За это время у пары родилось трое детей: 17-лентняя Сафина, 15-летняя Микелла и восьмилетний Рафаэль. Осенью 2024 года певица подала на развод с миллиардером. Она не назвала точную причину расставания, но любопытные поклонники выяснили, что все дело в измене.

Певица ярко отметила тот день, когда наконец решилась уйти от Абрамова. В соцсетях она неоднократно отмечала, что чувствует себя счастливее и увереннее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица Алсу отреагировала на шутку адвоката экс-супруга Яна Абрамова в свой адрес.