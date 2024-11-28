Щит от простуд: какие ягоды и фрукты помогут справиться с ОРВИ

Фото: 5-tv.ru

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Эти плоды не только позитивно влияют на иммунитет, но и помогают выздороветь.

Ягоды и фрукты могут облегчить состояние человека во время простуды и способствуют выздоровлению. Об этом рассказала изданию Газета.ру консультант по нутрициологии Алла Порхун.

Так, цитрусовые за счет высокого содержания витамина С поддерживают иммунитет и стимулируют выработку коллагена. Это способствует укреплению слизистой оболочки, возводя дополнительный барьер перед инфекцией, и ускоряет заживление тканей.

Киви тоже наполнен витамином С, а также клетчаткой и антиоксидантами. Это поддерживает здоровье кишечной микробиоты, которая позитивно влияет на иммунную систему. Гранат содержит полифенол, который действует как антивирусное, не позволяя распространяться инфекциям.

У яблок — высокое содержание пектина, он нормализует работу кишечника. Калий в бананах способен поддерживать водно-солевой баланс, что важно при высокой температуре. В хурме много йода, магния и витаминов А, С и Р — все это укрепляет сосуды и обладает противовоспалительным эффектом.

«Важным дополнением являются ягоды, такие как малина и черная смородина, которые сохраняют свою пользу даже в виде варенья. Хотя при термической обработке часть витамина C разрушается, полифенолы и другие биологически активные вещества сохраняются, что помогает укреплять сосуды и снижать воспаление», — объяснила специалист.

Из экзотических фруктов эксперт советует папайю. В ней много витаминов А и С, а еще есть папаин. Он улучшает пищеварение и помогает восстанавливать ткани. Фейхоа полезна из-за высокого содержания йода, что оказывает положительный эффект на щитовидную железу, которая регулирует иммунные реакции. А карамбола насыщена витаминами А и С, которые, поддерживая здоровье слизистых оболочек, препятствуют проникновению вирусов.

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