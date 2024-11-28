Вертолеты Ка-52м бьют врага в Курской области. Лучшее видео из зоны СВО
Опубликовано видео работы вертолетов Ка-52м в Курской области
Фото, видео: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Летчики армейской авиации выполнили пуски ракет.
Экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52м, в составе смешанной тактической группы, уничтожил живую силу и бронированную технику подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Самые яркие кадры из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск, летчики армейской авиации выполнили пуски ракет. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.
Личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.