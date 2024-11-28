Пациенты с рассеянным склерозом страдают от нехватки необходимых медикаментов

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Кряжев

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Перебои с препаратами возникли сразу в нескольких регионах России.

Пациенты, страдающие от рассеянного склероза, сталкиваются с растущей нехваткой необходимых медикаментов. В Московской, Новосибирской и Волгоградской областях наблюдается дефицит препарата с содержанием терифлуномида. Кроме того, в Свердловской и Томской областях поступают сообщения о недоступности лекарства с окрелизумабом.

«С начала осени в поликлинике мне не удается получить препарат из-за его отсутствия и задержек в поставках. Обещали, что в декабре медикаменты вновь будут доступны», — рассказала одна из пациенток Подмосковной больницы.

В этом году закупки терифлуномида составили 50,5 миллиона рублей, хотя стартовая сумма тендера составляла 1,3 миллиарда рублей. Согласно информации RNC Pharma, объем ввоза этого препарата в 2024 году удвоился по сравнению с предыдущим годом.

Ситуация с окрелизумабом оказалась аналогичной. Последняя закупка «Окревуса» была завершена в конце 2023 года, и ее стоимость составила около 13,16 миллиарда рублей. В начале ноября Минздрав объявил тендер на сумму в два миллиарда рублей, но процесс идет.

Николай Беспалов, директор RNC, выдвинул гипотезу о том, что запасы медикаментов могли иссякнуть, что и стало причиной перебоев. Он также отметил, что данная ситуация может быть связана с неравномерным распределением препаратов между регионами.

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