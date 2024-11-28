В Новосибирске подростки выстрелили в лицо школьнику из сигнального пистолета

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Старшеклассник пытался защитить брата от сверстников.

В Новосибирске старшеклассники выстрелили из сигнального пистолета в школьника, который заступился за младшего брата. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление пострадавшего.

По словам юноши, группа подростков пыталась оформить на его брата банковскую карту, и тот пожаловался старшему. Старшеклассник пытался поговорить со сверстниками, но завязалась драка, в ходе которой один из них достал сигнальный пистолет и выстрелил ему в лицо. В итоге ему понадобилась помощи медиков — у юноши пробита щека, врачи наложили пять швов.

Написано заявление в полицию. По факту проводится проверка, которую контролирует региональная прокуратура.

«Прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки. Кроме того, прокуратура даст оценку работе органов профилактики по работе с подростками. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования», — говорится в сообщении ведомства.

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