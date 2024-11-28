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ВС РФ продвигаются на южнодонецком направлении СВО. Противник отходит с потерями.

На южнодонецком направлении российские подразделения поймали «Шайтана». Боевика с таким позывным и его подразделение украинские командиры бросили на передовой без воды и еды, а потом и вовсе забыли эвакуировать. Подробности рассказал военный корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Этот случай для российских бойцов — особый. Они взяли в плен самого «Дьявола». Перед тем как сдаться, он довольно долго отстреливался, но, когда был ранен, боевой дух растерял начисто.

Такой счастливый исход для бойца украинских формирований стал возможен благодаря тому, что сам он никого не успел ранить. Помятого и окровавленного «Шайтана» перевязали. Судя по всему, он и его подразделение были просто брошены во время отступления ВСУ.

«Они пять дней сидели без продовольствия. У них ни воды, ничего. Мы угостили его водой, всем. И я, грубо говоря, сам подстрелил его, сам и залатал его», — рассказал военнослужащий ВС РФ с позывным «Аю».

Подобных историй все больше в последнее время. Ведь российская армия все глубже вклинивается в боевые порядки ВСУ и отодвигает противника все дальше.

Год назад встать у указателя было абсолютным безумием. Это место бы просто накрыло снарядом. А сейчас здесь тишина. Враг — далеко на западе.

Боевые действия ведутся нарастающим темпом. На одном из командных пунктов группировки войск «Юг» управляют атаками в режиме реального времени.

«При помощи ребят, которые летают, они нам транслируют на экран все. И так вот происходит работа. Командир видит все, что происходит, и командует», — объяснил военнослужащий ВС РФ с позывным «Мичман»

Танк движется вдоль линии украинских окопов и стреляет по ним. Такие маневры стали возможны потому, что на южнодонецком направлении используются новейшие российские танки Т-90. А координируют эти действия и частично охраняют боевую технику ударные и разведывательные беспилотники.

«Весь наш маршрут полностью просматривается с дрона, они ведут нас, если нам требуется помощи и поддержка, оказывают своевременную помощь и поддержку», — военнослужащий ВС РФ с позывным «Ирбис».

К тому же, по словам военных, сопротивление врага на их участке заметно снизилось. Сказывается истощение боекомплекта и отсутствие мотивации у противника. Защищают кураховское направление украинцы, выловленные на улицах работниками ТЦК. Так называемых «идейных добровольцев» среди них мало.