Диетолог назвала популярную привычку, из-за которой легко набрать вес

Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

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Оказалось, что во время просмотра чего-либо человек перестает жевать.

Частые «вкусняшки» перед телевизором ведут к набору веса. Как рассказала диетолог Кристина Войт в беседе с NEWS.ru, это связано с тем, что человек отвлекается от процесса и начинает плохо пережевывать еду.

Со временем такая привычка может привести к проблемам с ЖКТ и проблемам с лишним весом.

«Процессы пищеварения начинаются в ротовой полости, поэтому так важно не пропускать этот этап. Каждый кусочек пищи нужно пережевывать около 20 раз для улучшения пищеварения и усвоения еды. Вздутие, тяжесть, запоры или дискомфорт могут быть следствием недостаточного жевания из-за просмотра чего-либо», — объяснила Войт.

Для того, чтобы убедиться в том, что вы начинаете жевать медленнее, диетолог советует заснять видео, когда вы что-то едите и смотрите телевизор. Скорее всего, вы заметите, что челюсть двигается реже. Войт добавляет, что если человек очень увлечется просмотром чего-либо, то с легкостью сможет съесть лист бумаги с маслом.

Чтобы сформировать правильные рефлексы во время еды, диетолог советует принимать пищу осознанно, так как до момента, когда человек положит в рот кусочек чего-либо, его мозг автоматически начнет воспринимать вкус и текстуру блюда.

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