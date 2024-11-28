Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

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Новое российское оружие было испытано в реальных боевых условиях неделю назад.

Мощность российских ракетных систем «Орешник» сопоставима с силой 45 ядерных бомб, 6 августа 1945 года сброшенных США на Хиросиму. Об этом сообщил портал «Объясняем.рф».

Такое количество бомб в ядерном исполнении имеет общую мощность около 900 килотонн. При этом скорость снарядов может развиваться до десяти махов (2,5 километра в секунду). И сбить оружие возможно только на начальной стадии. Именно поэтому «Орешник» запускают с полигона «Капустин Яр» в Астраханской области. На финальной стадии эта ракета ПВО неподвластна.

Спецоперация на Украине

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.



Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем, боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пентагон подтвердил разрешение использовать ATACMS для ударов по России.



