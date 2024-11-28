В России может измениться список травм, за которые военным дают выплаты

Фото: © РИА Новости/Павел Лисицын

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В настоящее время военнослужащие, которые получили такие повреждения, не признаются инвалидами.

Российские депутаты хотят приравнять случаи радиационного поражения к военным травмам — это позволит родственникам пострадавших получить дополнительную финансовую поддержку. Как выяснили «Известия», такой законопроект подготовили к внесению в Госдуму члены фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

В настоящее время военнослужащие, которые получили радиационные повреждения, не признаются инвалидами по российскому закону, что исключает их из получения дополнительных пенсий от государства.

«По действующему законодательству жены военнослужащих, погибших вследствие военной травмы, могут получать сразу две пенсии — свою собственную и вторую, установленную для умершего супруга», — рассказал Слуцкий.

Также он рассказал о случае, когда одну из пришедших к нему на прием вдов заставили выбирать, какую пенсию она хочет себе оставить. Две ей по старому закону не положены, несмотря на то, что муж был военным.

Данная инициатива направлена на то, чтобы оказать помощь тем, кто сознательно выбирает рискованные профессии в интересах родины.

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