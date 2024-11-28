Женщина спрятала новорожденную дочь под кровать на три года

Фото: www.globallookpress.com/Jan Baldwin

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О беременности она узнала буквально в момент родов.

Гражданка Великобритании на протяжении трех лет держала новорожденную дочку в ящике под кроватью. О чудовищном случае отец малышки и муж женщины узнал абсолютно случайно, сообщило издание Daily Mail.

Как рассказали журналисты, женщина родила девочку в 2020 году. При этом о беременности она не знала до самых родов. Хотя была уже неоднократно мамой. Схватки у нее начались дома. Там же она и родила. Событие настолько повергло ее в шок, что она решила скрыть появление на свет малышки от родных. Поэтому спрятала девочку в выдвижной ящик под кроватью.

Там она держала девочку первые три года ее жизни. Когда уходила на работу и отводила других детей в школу, оставляла малышку одну. Периодически открывала ящик и кормила дочку молочной смесью. Сколько бы так еще продолжалось, неизвестно, но, на счастье девочки, ее нашел отец. Однажды он услышал странные звуки в спальне. Пошел разузнать, откуда они. Открыл ящик под кроватью и увидел детское тело.

Девочка за три года издевательств была сильно истощена и обезвожена. По уровню умственного развития девочке не больше года, сообщили медики, а ее рост и вес соответствовал параметрам семимесячного младенца. Она также не отзывалась на имя. Кроме того, у нее диагностировали ряд медицинских проблем, включая сыпь и деформацию органов.

Отец малышки сообщил о находке правоохранителям. Они девочку забрали. Ей нашли новых опекунов. В отношении женщины возбудили уголовное дело. Ее приготовили к семи с половиной годам лишения свободы. Находясь на скамье подсудимых, она заявляла, что девочку в ящике держала не все время, при этом ящик всегда был приоткрытым.

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