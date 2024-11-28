«Главное, самому себе не лгите»: чем Маска восхитил Достоевский
Илон Маск восхищается произведениями Федора Достоевского
Фото: Allison Robbert/ТАСС
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Он прокомментировал отрывок из «Братьев Карамазовых».
Илон Маск написал, что роман Федора Достоевского «Братья Карамазовы» превосходит многие работы по современной психологии. Это стало известно из комментария миллиардера в его социальной сети Х.
Один из пользователей платформы выложил фотографию с отрывком из книги Достоевского. Автор заявил, что психологическая литература «даже близко не дотягивает» до отрывка из романа. Это часть диалога Федора Карамазова и старца Зосимы:
«Главное, самому себе не лгите. Лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим».
Маск написал, что «это действительно так».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ходят слухи, что Трамп планирует создать должность «царь искусственного интеллекта». Предположительно, кандидатов на этот пост могут предложить будущие члены его администрации, миллиардер Илон Маск и предприниматель Вивек Рамасвами.