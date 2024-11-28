Фото: www.globallookpress.com/Ukrainian Presidential Press Office

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В апреле этого года Зеленский уже менял его.

Белый дом опять оказывает на Украину давление — представители администрации США призвали Киев уменьшить возраст призыва до 18 лет. Данное предложение было выдвинуто в связи с нехваткой военнослужащих в рядах Вооруженных сил Украины. Эта информация была озвучена официальным лицом, о чем сообщает агентство Reuters.

Он отметил, что страна не привлекает и не обучает достаточное количество мужчин, чтобы компенсировать потери на поле боя.

«Увеличение численности военнослужащих и мобилизация тем временем могли бы значительно улучшить текущую ситуацию, наблюдая за ходом сражений сегодня», — прокомментировал представитель.

В апреле этого года Владимир Зеленский* уже снизил возраст призыва с 27 до 25 лет. Также рассматривалось предложение о внесении в реестр военнообязанных женщин в возрасте от 18 до 60 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лавров предупредил, что у РФ заканчивается терпение.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти.