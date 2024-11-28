Странности начались сразу: почему в Териберке перевернулся катер с туристами

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Что касается этого судна, о нем никакой информации нет. Кроме названия «Боец», которое было видно, даже когда весь корпус ушел под воду.

Не исключено, что помощь прокуроров потребуется во время выяснения причин кораблекрушения, которое произошло в Баренцевом море. Там перевернулось судно с туристами. Причем, в районе действует запрет на выход в море, но хозяину баркаса деньги оказались важнее. И произошло все это на одном из самых популярных зимних курортов России, куда многие уже купили путевки на новый год. Чем может закончиться такое путешествие — в репортаже корреспондент «Известий» Владислава Харченко.

На этих кадрах видно, как лодка с проржавевшими бортами уходит под воду. Пассажиры находятся по пояс в воде, но изо всех сил пытаются спастись.

Судно 1969 года было рассчитано на шесть человек, но капитан посадил на борт 11. Елена Доцу — одна из них. Сразу обратила внимание, что никому даже не дали спасательный жилет, но решила продолжить морскую экскурсию.

«Никаких средств безопасности не предоставили… У многих рюкзаки остались там, шапки, телефоны, документы — это из материальных потерь», — рассказала Елена.

Первыми на помощь тонущему судну пришли местные рыбаки.

«Я мимо проходил. Выходил с друзьями ловил рыбу… Грамотные действия капитана судна привели к тому, что все спасены. Находились не очень далеко, в пределах одного километра. Все хорошо. Все спасены. Все нормально», — рассказал очевидец Артем Барсук.

Капитан судна не просто проигнорировал все требования безопасности, но и вышел в море — несмотря на действовавшее ограничение для маломерных судов. Странности начались сразу.

«Собственно, как все происходило: было немного заметно, что лодку кренило в левую сторону, мы это потом поняли. Мы находились в лодке, кто-то в каюте, кто-то на улице, и как-то неожиданно лодка начала в левую сторону крениться, кренилась-кренилась, и повернулась на 90 градусов, и все. Начало затапливать», — вспоминает пострадавшая.

Елена, как и другие пассажиры, обращалась не в туристическую компанию, а купила авторский тур через онлайн-сервис, где свои услуги предлагают частники. С недавних пор они должны проходить специальную аттестацию, перед экскурсией проводить для туристов инструктаж и обеспечивать средствами защиты. Ничего этого сделано не было.

«Это судно должно быть застраховано, все находящиеся на его борту должны быть застрахованы, должна быть лицензия на перевозки, и у капитана должны быть коммерческие права. Такие требования сейчас существуют на данный момент. Кроме того, есть еще ряд судов, которые пока не успели перейти в регистр, находятся в ГИМСе», — сообщил директор туристической компании «Мурмания» Владимир Онацкий.

Что касается этого судна, то о нем никакой информации нет, кроме названия «Боец», которое было видно, даже когда весь корпус ушел под воду.

Териберка — одно из самых популярных туристических направлений в России. На эти новогодние праздники вообще оказалась в топе бронирований. Однако есть вопросы к организации отдыха. Вот, туристы рассказывают, как капитан другого судна этим летом забыл отвязать швартовые. Исправить все успели в последний момент.

«В этот момент мы слышим крик нашего гида с берега, который кричал капитану: „Ты что, сейчас людей погубишь“. И тут наша лодка начинает ложиться на бок», — рассказала очевидец Ядвига Манскорва.

Туристы, которые были на борту «Бойца», очень хотели посмотреть на китов, но этому было не суждено случиться, и даже не потому что их судно пошло ко дну, а они чуть не погибли. Сезон закончился еще в августе, а последний раз китов тут видели два месяца назад.