Стихи о дружбе картина, Aurus: как Путина встретили в Казахстане

Фото, видео: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Первая беседа глав государств состоялась прямо в машине.

Главные политические события этого дня происходили в Казахстане. Туда с государственным визитом прибыл Владимир Путин. Его встречали с традиционным азиатским гостеприимством. Тем более, Казахстан наш давний и надежный союзник. Президенты общаются достаточно близко, а поэтому переговоры начались без всяких увертюр.

Фактически первая беседа с глазу на глаз состоялась по дороге из аэропорта. Главы государств ехали вместе в одной машине. Из Астаны — репортаж корреспондента «Известий» Леонида Китраря.

Над аэропортом имени Нурсултана Назарбаева боевая авиация Казахстана несколько часов тренировалась рисовать в небе российский триколор, пока их коллеги на российских же Су-30см сопровождали ИЛ-96 Владимира Путина. Но когда борт номер один заходил на посадку, уже стемнело, и этот пункт из торжественной церемонии встречи российского лидера убрали.

Вся остальная церемонии осталась неизменной. И хорошо видно, что ее участники заметно волнуются.

Показали президентам и картину, которую юная художница начала писать, когда Владимир Путин вылетел из Москвы. Российский лидер оставил на холсте несколько штрихов, а уже завтра произведение будет закончено.

До центра Астаны, где на берегу реки Ишим находится официальная резиденция Касым-Жомарта Токаева — Акорда — два президента добирались на российском Aurus. И, судя по всему, оживленный диалог завязался уже в машине.

«Визит Владимира Путина в Казахстан носит статус государственного — это высшая форма посещения страны. Возможна она один раз за все время президентских полномочий. И, конечно, это очень торжественно. Здесь в резиденции президента Казахстана лидеров встречал и оркестр, и рота почетного караула», — рассказал Леонид Китрарь.

Первой проходит встреча в узком формате. В приветственном слове Касым-Жомарт Токаев подчеркивает: отношения России и Казахстана по-настоящему союзнические:

«Я думаю, что мы очень подробно как бы в унисон изложили все наши подходы к развитию сотрудничества, обращенного будущего. И в своей статье я подчеркнул, что Казахстан был и остается надежным стратегическим партнером в России, союзником России в это очень непростое время».

Статья президента Казахстана вышла в газете «Известия» — одновременно с статьей Владимира Путина в казахстанской прессе. В ответном слове российский лидер заявил — растут и крепнут не только межгосударственные связи, но и экономика:

«Накоплены инвестиции приличные, 13 миллиардов долларов в казахстанскую экономику. И конечно, мы очень дорожим развитием гуманитарных связей. Это по линии гражданских обществ, по линии образования, науки, культуры. Достаточно сказать, что у нас обучается самое большое количество иностранных студентов именно из Казахстана».

Остальная часть встречи прошла за закрытыми дверьми, как и большая часть совещания в расширенном формате. Вместе с Владимиром Путиным в Казахстан прилетела почти половина правительства России. Как результат — десятки подписанных документов.

Уже после встречи оба лидера по видеосвязи приняли участие в заседании ХХ форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана — он проходит в Уфе. Открывал беседу зампред правительства России Дмитрий Патрушев:

«Российскую Федерацию и республику Казахстан традиционно связывают тесные добрососедские отношения. Двусторонние контакты укрепляются не только по линии федеральных ведомств, но и между регионами наших стран. В этой связи этот форум — очень важная площадка для сотрудничества. В Республике Казахстан реализуется 60 крупных совместных проектов в разных отраслях».

В приграничной полосе — а она самая длинная в мире, больше 7500 километров — проживают десятки миллионов человек с обеих сторон. А это огромный потенциал для общего развития. Конкретные цифры в итоговом заявлении для прессы раскрывает президент России Владимир Путин:

«Итогом прошлого года двусторонний товарооборот, об этом уже тоже мы неоднократно сегодня говорили, вплотную приблизился к отметке в 30 миллиардов долларов. По нашей статистике — это 28,4. А в январе–сентябре текущего года превысил 20 миллиардов долларов. При этом структура, что очень важно, встречной торговли, постоянно диверсифицируется, и все большее место в ней занимает несырьевая продукция с высокой добавленной стоимостью».

Владимир Путин пригласил своего коллегу на неформальную встречу глав государств СНГ в Петербург в декабре этого года и на празднования 80-летия победы над фашистской Германией в Москву в мае 2025 года.