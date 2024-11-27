Путин и Токаев открыли первый в России филиал казахстанского университета

Фото: Telegram/Телеграм-канал ОмГУ/omsuru

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Обучение начнется с сентября 2025 года.

Президент России Владимир Путин совместно с главой Казахстана Касымом-Жомартом Токаевым открыл первый филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби на базе Омского государственного университета имени Федора Михайловича Достоевского. Об этом сообщила пресс-служба ОмГУ.

Событие стало важным шагом в укреплении образовательных связей между странами, так как оно открывает новые горизонты для сотрудничества в сфере высшего образования. Филиал Казахского национального университета в России создает уникальные возможности для обмена знаниями, опытом и культурными ценностями между студентами и преподавателями обоих университетов.

Кроме того, такой шаг способствует интеграции образовательных систем двух стран, что позволяет ориентироваться на международные стандарты и лучшие практики. Студенты будут иметь возможность обучаться по современным программам, воспользоваться доступом к ресурсам и лабораториям, расположенным на базе двух университетов.

Ректор ОмГУ Сергей Замятин подчеркнул значимость открытия для обеих стран. Казахский университет празднует 90-летие, в его составе 16 факультетов и 27 тысяч студентов, включая более четырех тысяч иностранцев. Открытие филиала поможет ему расширить сотрудничество за пределами Казахстана.

«Мы рады, что именно нашему вузу выпала честь стать базой для филиала Казахского национального университета. Уверен, что мы будем жить и работать как добрые соседи, надежные и полноправные партнеры, и обогатим профессиональную и культурную жизнь обоих университетов», — заявил ректор Замятин.

По предварительной информации, студентов начнут принимать на обучение с начала следующего учебного года. Университет предоставит подготовку по следующим профилям: «Международное право», «Казахская филология» и «Таможенное дело». Для студентов предусмотрено 200 грантов.

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